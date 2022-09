Arouca aponta erros à arbitragem no jogo com o Boavista

Vamos ver se o teu olho está apurado ¸ ? pic.twitter.com/f1qumcH3fe — FC Arouca (@OficialFCArouca) September 12, 2022

Através das redes sociais, o Arouca demonstrou esta segunda-feira o seu desagrado com o desempenho da equipa de arbitragem, liderada por João Gonçalves, na derrota caseira frente ao Boavista, por 1-2, no domingo, queixando-se de três erros graves em seu desfavor. Segundo apurou, o clube vai fazer exposição à Federação Portuguesa de Futebol sobre o assunto.Mais concretamente, Arouca reclama dois penáltis por assinalar, de Sasso sobre David Simão aos 38' e de Onyemaechi sobre Bruno Marques aos 90'+5, e um erro na atuação do VAR no golo anulado a Bruno Marques, também nos descontos do segundo tempo.Neste último caso, o clube argumenta que no frame utilizado pelo sistema de vídeoarbitragem a bola já tinha partido dos pés do jogador que faz a assistência, João Basso, comparando-o com o frame inicialmente mostrado pela transmissão televisiva.Relembre-se que o Arouca terminou a partida reduzido a nove jogadores, depois de Soro e Opoku terem sido expulsos com vermelho direto. Também Joel Pinho, diretor desportivo, foi expulso do banco na reta final da partida.











Será que consegues descobrir o que aconteceu de errado nesta situação? pic.twitter.com/IQCIY1OsDI — FC Arouca (@OficialFCArouca) September 12, 2022