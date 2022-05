Arouca com Assembleia Geral Extraordinária marcada para 27 de maio

O Arouca anunciou, esta quinta-feira, a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 27 de maio, sexta-feira, pelas 21 horas, no Estádio Municipal de Arouca.A reunião magna terá como ponto único a "aprovação do regulamento eleitoral para a eleição dos Corpos Gerentes do F.C.A.", sufrágio que deverá acontecer mais perto do final do ano.