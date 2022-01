Arouca com ciclo complicado em perspetiva

Depois de ter garantido a subida de divisão na época passada, o Arouca encarou 2021/22 com o objetivo claro de se manter na 1ª Liga. Sendo certo que o caminho até ao final da temporada ainda é longo, o trajeto da equipa de Armando Evangelista tem sido marcado por alguns percalços e as próximas semanas não se adivinham fáceis.Os arouquenses não vencem há seis jogos, sendo que, nesse período, somaram cinco derrotas e um empate. Para além disso, o Arouca tem um ciclo previsivelmente complicado pela frente, já que, depois das deslocações ao terreno do Estoril e do Famalicão, irá receber o FC Porto.Neste momento, o clube ocupa o 16º lugar da tabela classificativa, estando em lugar de despromoção.