Arouca confirma continuidade de Tiago Esgaio

Pouco depois de anunciar a contratação de Pedro Santos ao Sp. Braga, o Arouca acaba de confirmar ter assegurado, junto do clube minhoto, um novo acordo para a cedência por mais uma temporada do lateral-direito Tiago Esgaio.Desta forma, o defesa, de 27 anos, avança para a terceira temporada ao serviço dos lobos. Depois de uma primeira época na sombra de Thales, Tiago Esgaio afirmou-se como titular absoluto do lado direito da defesa na caminhada arouquense que terminou com a qualificação para a Liga Conferência.Pelo Arouca, o lateral soma já 55 jogos, contribuindo com um golo e cinco assistências.