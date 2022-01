Arouca confirma contratação de David Simão

Tal comoadiantou, o Arouca confirmou esta segunda-feira a contratação de David Simão, experiente médio português, formado no Benfica. A duração do contrato não foi revelada pelos arouquenses, massabe que o jogador de 31 assinou por época e meia.Nas primeiras declarações aos canais do clube, David Simão justificou a escolha pela turma orientada por Armando Evangelista. ""Foi uma vontade enorme das duas partes porque é um clube que eu já conheço bem e, acima de tudo, pelo carinho que senti pelas pessoas que por ainda aqui continuam. É como regressar a casa pois foi o clube em que tive mais épocas consecutivas, de toda a minha carreira", referiu, manifestando o desejo de voltar a ser feliz dentro de campo: "Quero voltar a jogar o máximo de tempo possível que é o que mais gosto, mas sempre inserido num coletivo, que no final é o mais importante. Venho também com esse objetivo de ajudar a equipa a continuar a lutar pela manutenção, passando também um pouco da minha experiencia para os meus colegas".Livre desde que rescindiu com o AEK de Atenas já no decorrer desta temporada, o médio esteve ao serviço do Arouca durante três temporadas, entre as épocas 2013/14 e 2015/16, as últimas em que o clube esteve na 1ª Liga. Durante esse período, David Simão fez 91 jogos e apontou 12 golos.Armando Evangelista ganha assim uma opção importante e experiente – 197 aparições na 1ª Liga - para o meio-campo, zona do terreno onde não tem variado muito as suas escolhas para o onze. Ainda assim, David Simão terá de readquirir o ritmo competitivo depois de mais de seis meses sem competir. O seu último jogo oficial foi em maio, quando estava no Moreirense, por empréstimo.