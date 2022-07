Arouca confirma contratação de Ismaila Soro

O Arouca confirmou, este sábado, a contratação de Ismaila Soro, médio-defensivo que chega por empréstimo do Celtic, num negócio que contempla opção de compra.Nas primeiras declarações como jogador do Arouca, considerou que o clube português é o local ideal para o seu crescimento como jogador. "Escolhi o Arouca devido ao projeto desportivo que o clube me apresentou. É muito bom para mim, para a minha carreira e para o meu desenvolvimento, mas, para isso, tenho de trabalhar muito desde o primeiro dia, com a equipa, para alcançarmos os objetivos propostos", afirmou, aos meios do clube.Ao serviço do Celtic, onde jogou no mercado de inverno de 2019/20, conquistou um Campeonato, uma Taça e uma Taça da Liga. O médio, de 24 anos, também já conta com uma internacionalização pela Costa do Marfim.Ismaila Soro é o oitavo reforço confirmado pelo Arouca, depois das chegadas de Ignacio de Arruabarrena, Rafa Mújica, Morlaye Sylla, Jerome Opoku, Tiago Esgaio, João Valido e Bogdan Milovanov.