Arouca confirma contratação de médio formado no Barcelona

Depois de ter oficializado a contratação de Vitinho , o Arouca confirmou esta tarde a aquisição de Oriol Busquets, médio-defesensivo espanhol que jogou nos franceses do Clermont na última temporada, mas que fez a sua formação no Barcelona. Chegou, até, a jogar duas vezes pela equipa principal dos blaugranas. O acordo de Oriol Busquets, tal comojá havia adiantado, é válido para as próximas três temporadas."O Arouca já tinha demonstrado interesse na minha contratação desde o ano passado e isso pesou na minha decisão. O clube insistiu na minha contratação, demonstrando o quanto me queriam no clube e que fosse mais um a ajudar a conseguir alcançar grandes feitos por cá", começou por dizer o médio, aos meios do clube."A Liga Portugal Bwin é uma liga em crescimento, que aposta num futebol vistoso, mas que se dá bastante importância em jogar bem e com posse de bola. Além disso, dá boas oportunidades aos jogadores jovens de crescer, o que é fundamental para mim", frisou."Chego a Arouca com boas expectativas. Espero que, primeiro, os reforços se adaptem e que daí consigamos criar uma boa harmonia para um bom ano. Depois, só quero que no final conseguir algo melhor que o ano anterior", disse Oriol Busquets.