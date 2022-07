Arouca confirma rescisão com o lateral-direito Thales

O Futebol Clube de Arouca e o jogador Thales Oleques chegaram a acordo para a rescisão amigável de contrato.



Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais.#Renascer #DePrimeira #AmorEPaixao pic.twitter.com/0S3GGfR616 — FC Arouca (@OficialFCArouca) July 21, 2022

O Arouca confirmou, esta tarde, a rescisão do contrato com o lateral-direito Thales Oleques, que até era um dos capitães de equipa da equipa de Armando Evangelista. Thales tinha ainda um ano de contrato com os arouquenses.Foi o ponto final a uma ligação que durou nas últimas quatro temporadas, com Thales a ter estado com o clube na 2.ª Liga, na queda para o Campeonato de Portugale e em todo o trajeto de subida até à 1.ª Liga que se seguiu.