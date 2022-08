O Arouca oficializou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com o guarda-redes Fernando Castro para a rescisão do contrato que ligava as duas partes, confirmando-se assim o cenário que tinha sido adiantado porApesar de ter começado a época transata como titular, o brasileiro, de 25 anos, nunca teve uma presença assídua nas primeiras escolhas de Armando Evangelista, realizando oito partidas em 2020/21 e sete na temporada passada.Ao que tudo indica, o futuro de Fernando Castro passará pelo estrangeiro. Com esta rescisão, o Arouca resolve o dossiê de mais um excedentário, enquanto Or Dasa e Luiz Gustavo ainda aguardam solução.