Arouca confirma saída do guarda-redes Zubas

View this post on Instagram A post shared by Futebol Clube de Arouca (@fcarouca_oficial)

O Arouca anunciou este domingo a rescisão do guarda-redes Emilijus Zubas, por mútuo acordo, confirmando o cenário de saída do lituano quejá tinha avançado. Contratado em dezembro de 2021, o guardião, de 32 anos, deixa a formação Arouquense precisamente um ano depois de ter chegado, tendo realizado apenas uma partida na época transata e três na presente temporada.Embora tenha ganho momentaneamente a titularidade, Zubas tinha entretanto caído para o terceiro lugar na hierarquia, atrás de Arruabarrena e João Valido, e a saída acaba por ser justificado pela vontade do guarda-redes em jogar com maior frequência.Já com esta saída em mente, o Arouca oficializou na semana passada a contratação do guardião brasileiro Thiago Rodrigues, de 26 anos, que assinou por época e meia.