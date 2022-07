Arouca derrota Paris 13 com reviravolta na segunda parte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Arouca derrotou esta terça-feira o Paris 13, do terceiro escalão do futebol francês, por 2-1, em jogo de preparação antes do início da Liga Bwin, graças a uma reviravolta operada no segundo tempo.

Apesar de um maior controlo no primeiro tempo, a formação de Armando Evangelista foi surpreendida com uma bola nas costas, capitalizada por Ludéric Etondé que fez um chapéu a Zubas, aproveitando a hesitação do guardião lituano.

No segundo tempo, com outro onze em campo, o Arouca tirou proveito da pressão alta exercida e chegou ao empate por Arsénio, com a reviravolta a ser consolidada num remate colocado de Antony, servido por Bruno Marques.

Destaque ainda para o primeiro encontro de Sema Velásquez, que esteve afastado desde novembro de 2021 devido a uma lesão no tendão de Aquiles, e também para vários desentendimentos dentro de campo, que culminaram no apito final do encontro depois de uma tentativa de agressão de Adama Sidibé a Jerome Opoku.

Os arouquenses alinharam com Zubas, Tiago Esgaio, Basso, Rafael Fernandes, Mateus Quaresma, Ismaila Soro, Pedro Moreira, Vitinho, Rafa Mújica e Bukia. Jogaram ainda João Valido, Ignacio de Arruabarrena, Bogdan Milovanov, Jerome Opoku, Sema Velázquez, Kizza, Oriol Busquets, Yaw Moses, Arsénio, Antony e Bruno Marques.

O 15.º classificado da última edição do campeonato prossegue o estágio no Luso até sábado, dia em que recebe a Sanjonanese, da Liga 3, durante a manhã, ainda na Mealhada, e à tarde desloca-se até Matosinhos para jogar com o Leixões, da Liga SABSEG.

O Arouca inicia o campeonato com uma deslocação ao Estádio da Luz, diante do Benfica, no dia 5 de agosto.