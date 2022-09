Arouca deu "safanão" e vai receber "sem receio" o V. Guimarães

Armando Evangelista, treinador do Arouca, afirmou este sábado que a equipa está a jogar "sem receio de perder" e moralizada para receber o V. Guimarães, apesar de três jogos seguidos sem vencer na Liga Bwin.Na última partida, o Arouca recebeu e perdeu com o Boavista (2-1) num jogo com várias incidências e em que Opoku e Soro receberam ordem de expulsão, mas para Armando Evangelista a equipa deu um "safanão"."Estamos há um jogo sem pontuar, prefiro olhar dessa forma porque, para o que é o nosso campeonato, todos os pontos são importantes. Parece-me que foi dado o safanão pela resposta que demos às incidências do último jogo, demonstra que o Arouca é uma equipa que está ligada, sem receio de perder e capaz de disputar todos os jogos" apontou o técnico, em conferência de imprensa.Do outro lado, está um V. Guimarães que respondeu a três derrotas consecutivas com um triunfo na última jornada, que tem "uma boa equipa, bons executantes" e um maior estatuto, em que a compra de André Silva - melhor marcador do Arouca nas últimas duas épocas - é exemplo da "profundidade e do plantel" que os minhotos foram capazes de formar, mas que, por si só "não vale nada"."Se nesse aspeto o V. Guimarães está à frente, nos outros queremos estar nós, porque, se perdemos nuns aspetos, ganhamos noutros. Temos que ser mais fortes nos que podemos controlar", apontou.O reencontro com André Silva parece que vai ter de ser adiado, já que o avançado brasileiro está lesionado, enquanto o técnico arouquense, que fez a formação como jogador e os primeiros passos como treinador no V. Guimarães, referiu as "muitas mudanças" no emblema vitoriano desde a época passada."Não vejo duas épocas iguais porque não há duas cabeças a pensar da mesma forma. Quando se muda uma direção, equipa técnica e jogadores, automaticamente existem diferenças. O balanço faz-se mais à frente, mas não é isso que me preocupa. Preocupa-me o Arouca porque é o que me tira o sono e o que me faz dormir descansado", indicou.A nível de ausências, o Arouca não vai poder contar com os suspensos Soro e Opoku, algo que causa preocupação, mas não aflige Armando Evangelista que deposita a confiança noutras soluções e escolhas."Se não temos o Soro, temos o Pedro Moreira, o Uri Busquets ou o Yaw Moses. Se não temos o Opoku, temos o Nino Galovic, o Rafael Fernandes ou o Sema Velázquez. Preocupa-me porque são menos duas opções, mas a verdade é que temos mais soluções para colmatar essas ausências. Gostaria de ter toda a gente disponível, mas temos opções para as colmatar e nas quais confio muito", vincou.O Arouca, 12º classificado, com sete pontos, recebe o V. Guimarães, nono, com nove pontos, em jogo da sétima jornada da Liga Bwin que está agendado para as 15h30 de domingo, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.