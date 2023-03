Arouca distinguido pela Liga com o Prémio Marketing e Comunicação de Janeiro

Com base no trabalho desenvolvido pelo Arouca na criação de uma nova identidade visual, com base no lobo ibérico, espécie característica da região que se encontra em vias de extinção, o clube foi distinguido pela Liga Portugal com o Prémio Marketing e Comunicação de janeiro.No momento de receber o prémio, André Nogueira, diretor de comunicação, agradeceu o reconhecimento e abordou o trabalho de rebranding do clube. "É uma honra receber este prémio e o Arouca agradece à Liga Portugal pelo reconhecimento do trabalho feito. Este rebranding já está a ser implementado desde junho do ano passado. O Arouca começou com uma renovação a nível gráfico e agora com esta nova identidade através do lobo ibérico, uma espécie em vias de extinção, existente na Serra da Freita, que é um sobrevivente, tal como o clube, que se procura renascer e reerguer contra as expectativas", referiu.André Nogueira considerou fundamental esta nova identidade para aproximar os adeptos e os arouquenses ao clube. "Os adeptos são uma parte fulcral no nosso trabalho. A Final Four foi exemplo disso, sabíamos que era um marco muito importante no crescimento e na história recente do clube, que tem tido este crescimento sustentável no panorama do futebol português. As nossas estratégias foram de trazer estas experiências audiovisuais para os nossos adeptos, para sentirem a mesma importância que nós sentimos. Temos estratégias planeadas para a temporada 2023-24, sabemos que estamos neste crescimento sustentável e tudo o que fazemos é tentar trazer o máximo do clube para quem está aqui ou para quem está fora e que gosta de acompanhar o Arouca", finalizou.Por sua vez, João Medeiros Cardoso, Diretor Comercial e de Patrocínios da Liga Portugal, congratulou o clube pela iniciativa: "Esta nova identidade do FC Arouca é fundamental para o desenvolvimento do clube, em especial pela aproximação aos adeptos e consumidores, que é fundamental na indústria de entretenimento que é o futebol."