Arouca e Hapoel Haifa confirmam transferência de Leandro Silva

Como o Record adiantou, o Arouca e o Hapoel Haifa oficializaram a transferência de Leandro Silva do clube português para a formação israelita, com o médio português a assinar um contrato válido por duas épocas.Na publicação de despedida ao jogador, o Arouca agradeceu "todo o compromisso e dedicação que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados" e deixou "votos de sucessos futuros desportivos e pessoais". No Arouca, Leandro Silva fez 68 jogo, apontou dois golos e ajudou o clube a regressar à 1ª Liga.Por sua vez, o clube israelita destacou a contratação de "um jogador com um currículo impressionante que nos ajudará a alcançar as nossas metas".Os valores do negócio não foram avançados, mas o Arouca terá ficado com direito a uma percentagem das mais valias de uma futura venda.