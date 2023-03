Arouca e Munícipio assinam novo contrato de cedência do Estádio Municipal

A Câmara Municipal de Arouca, através da presidente Margarida Belém, e a SDUQ do Arouca, pela mão do presidente Carlos Pinho, assinaram esta quarta-feira o novo contrato de cedência para a utilização do Estádio Municipal por parte do clube, que entrará em vigor a partir de 14 de junho.Tal como já havia sido avançado pelo municipio, o novo contrato inclui "uma cláusula penal que determina que a violação de qualquer obrigação prevista no contrato por parte do clube implica o pagamento do montante global de 50.000 euros".Este novo acordo surge depois da polémica registada em setembro de 2022, quando a Câmara Municipal quis realizar um concerto no recineto, fazendo uso dos seus direitos previstos no acordo, mas o Arouca fechou o espaço com cadeados, alegando não ter sido avisado com a antecedência definida. Na altura, o Município chegou a ameaçar não renovar o acordo com o clube, mas as duas partes chegaram entretanto a acordo para a continuidade da parceria.