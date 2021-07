Arouca encerra pré-época com vitória

No terceiro e último jogo de preparação da pré-época, o Arouca venceu os gauleses do Paris 13 Atletico por 2-1.





Com todos os golos marcados no primeiro tempo, André Silva assinou o segundo golo dos arouquenses ao minuto 42. O golo inaugural dos comandados de Armando Evangelista surgiu por intermédio de um autogolo. Os franceses reduziram em cima do intervalo.O Arouca apresentou o seguinte 11 inicial: Braga, Thales, Basso, Sema, Quaresma, Leandro, Pedro Moreira, Eugeni, Bukia, Arsénio e Andre Silva. Desta forma, o Arouca encerra a pré-temporada sem qualquer derrota, depois de duas vitórias e um empate.O Arouca vai agora preparar o primeiro encontro oficial da temporada, diante do Vilafranquense, no domingo, para a Taça da Liga.