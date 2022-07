Arouca garante médio formado no Barcelona

Oriol Busquets é a peça que faltava para o vértice mais defensivo do meio-campo do Arouca. O jogador espanhol, de 23 anos, é reforço do Arouca, segundo informação que começou a circular em França e que, entretanto, foi confirmada porAs formalidades devem ficar concluídas nas próximas horas, sendo que estamos a falar de um médio-defensivo formado no Barcelona, tendo inclusive dois jogos realizados na equipa principal dos catalães, ambos na Taça do Rei, em 2017/18 e 2018/19.Na época passada esteve em França, no Clermont, e em 2019/20 representou o Twente da Holanda. O Arouca será, assim, a terceira experiência fora do seu país.