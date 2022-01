Arouca garante que todos os jogadores positivos estão "estáveis"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jogadores do Arouca que testaram positivo para o coronavírus estão "estáveis e a cumprir o protocolo legalmente exigido", anunciou esta sexta-feira o clube, que no início do dia viu adiada a próxima jornada na 1ª Liga de futebol.

"Como é do conhecimento público, vários elementos da nossa equipa (jogadores e técnicos) acusaram positivo para a covid-19. Apesar do elevado número de casos, os afetados encontram-se estáveis e a cumprir o protocolo legalmente exigido. Entretanto, continuaremos a testar os restantes elementos da nossa equipa de forma a salvaguardar a saúde de todos", pode ler-se na nota do clube, publicada nas redes sociais.

Hoje, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou o adiamento do encontro com o Estoril Praia, que estava agendado para sábado e a contar para a 18.ª jornada, já que os arouquenses só tinham 11 jogadores disponíveis devido a um surto do coronavírus.

O duelo entre os 'canarinhos', no sexto lugar, com 25 pontos, e a formação de Armando Evangelista, no penúltimo lugar, com 14 pontos, foi adiado para dia 27 de janeiro.

Este é o primeiro encontro adiado após as alterações, aprovadas em 21 de dezembro de 2021, aos regulamentos das competições, que preveem que um jogo só se possa realizar quando uma das equipas tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.