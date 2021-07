Arouca inicia estágio com todo o plantel à disposição após quarentena

O Arouca iniciou esta segunda-feira os treinos no estágio realizado no Luso, na Mealhada, para preparar o regresso à Liga, com todo o plantel à disposição após quarentena de jogadores que vieram de fora do país.

Em nota à imprensa, o clube indicou que, na sessão bidiária desta segunda-feira, "todo o plantel [está] às ordens de Armando Evangelista", o que significa os regressos de Fernando Castro, Mateus Quaresma, Thales, Luiz Gustavo, Basso, Brunão, Heliardo, Adílio e André Silva.

O emblema que está de regresso à Liga após cinco anos, anunciou as contratações em definitivo dos médios Leandro Silva, que esteve emprestado na temporada passada, e do espanhol Eugeni.

Na porta de saída do emblema aveirense está Diogo Clemente, que tem ainda ligação contratual ao clube, mas procura colocação.