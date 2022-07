Arouca oficializa Bogdan Milovanov

Confirmando a informação adiantada poresta manhã, o Arouca oficializou a contratação de Bogdan Milovanov, lateral-direito ucraniano, que assinou um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção.Nas primeiras declarações como jogador da formação arouquense, o defesa, de 24 anos, mostrou-se satisfeito pelo novo passo dado na carreira. "Vou passar da Segunda para a Primeira Divisão e logo numa das melhores ligas da Europa. Quero continuar a crescer e a melhorar como jogador e como pessoa", começou por dizer o jogador, natural de Lugansk.Milovanov também não escondeu a ambição que o levou a assinar pelo Arouca. "Procuro potenciar-me e ajudar a equipa com tudo o que conseguir, a cumprir os nossos objetivos, que são os de sermos ambiciosos e conseguir a melhor classificação possível", sublinhou, antes de continuar: "Não duvidei na possibilidade de vir para um país onde as equipas têm tido boas prestações europeias, onde o nível de futebol jogado é muito alto, com jogadores muito talentosos e que continuam a demonstrar esse talento não só aqui, como nas maiores ligas da Europa."Bogdan Milovanov vai concorrer com Tiago Esgaio pela vaga de lateral-direito no onze de Armando Evangelista.