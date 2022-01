Arouca oficializa Bruno Marques

Tal comoadiantou há precisamente uma semana, Bruno Marques é reforço para o ataque do Arouca, oficializou o clube esta terça-feira. O avançado, de 22 anos, chega emprestado pelo Santos, do Brasil, num acordo válido por época e meia e que contempla uma opção de compra, não obrigatória, no valor de 1 milhão de euros, apurouNas primeiras declarações como jogador dos arouquenses, Bruno Marques destacou a oportunidade de jogar no futebol europeu. "O FC Arouca deu-me a oportunidade de jogar na Europa e de realizar este sonho. A minha vinda deve-se principalmente à estrutura deste clube. Logo nos primeiros contactos com a direção, passaram-me total confiança para demonstrar o meu talento e trabalho", referiu o ponta de lança, antes de se descrever como jogador: "Sou um jogador de muita raça e muito técnico mas, acima de tudo, um jogador de equipa. Por esse motivo, os objetivos da equipa estarão sempre primeiro mas interligados. Quero ajudar o FC Arouca nesta luta pela permanência, fazendo o máximo de golos que conseguir."Com passagens pelo Lagarto e pelo Fluminense antes de chegar ao Peixe, o avançado, de 1,93 metros e que tem no jogo aéreo uma das suas maiores armas, fez 75 jogos no Santos, desde os sub-20 até à equipa principal, tendo apontado 21 golos, quatro deles na formação principal.No Arouca, Bruno Marques dará outras soluções a Armando Evangelista no centro de ataque, onde André Silva, Oday Dabbagh e Antony oferecem características diferentes.