Arouca oficializa contratação de Rafael Fernandes

O Arouca confirmou, esta segunda-feira, a contratação de Rafael Fernandes, central português que pertencia aos quadros do Sporting, confirmando a informação avançada porao início da tarde. O defesa assinou um contrato válido por três temporadas, com o Sporting a reter uma percentagem do seu passe.Nas primeiras declarações como jogador dos arouquenses, Rafael Fernandes justificou a mudança para o clube da Serra da Freita. "Escolhi o FC Arouca pois foi uma equipa que mostrou interesse em mim desde muito cedo, queria que fizesse parte do projeto e que acreditou em mim para ajudar. Também sei que a Liga Bwin é o palco ideal para me valorizar enquanto jogador e enquanto pessoa", disse o internacional sub-20.Em relação à nova época, o objetivo do defesa passa por "evoluir o máximo possível": "Quero aprender e crescer muito com os meus colegas e com a equipa técnica e com tudo o que o campeonato tiver para me ensinar. Para mim, os objetivos coletivos virão sempre em primeiro lugar e só posteriormente pensarei nos individuais."Em Arouca, Rafael Fernandes junta-se a João Basso, Galovic, Sema Velázquez e Jerome Opoku como opções para o eixo da defesa, zona do terreno que não deve sofrer mais alterações durante este mercado. Sobem assim para oito as contratações do Arouca na presente temporada, depois de Arruabarrena, João Valido, Jerome Opoku, Molivanov, Sylla, Ismaila Soro e Mújica.