Arouca oficializa contratação de Wellington Nem

Tal comoadiantou, o Arouca oficializou esta sexta-feira a contratação de Wellington Nem, extremo de 29 anos, que terminou recentemente contrato com o Cruzeiro e chega ao clube da Serra da Freita enquanto jogador livre.Formado no Fluminense, onde se estreou também como sénior, mudou-se depois para a Europa, mais concretamente para a Ucrânia, para se juntar ao clã brasileiro no Shakhtar Donetsk, onde esteve cinco temporadas, com um empréstimo ao São Paulo pelo meio, e chegou a ser orientado por Paulo Fonseca. Pelo gigante ucraniano, venceu 4 campeonatos e 3 Taças da Ucrânia. As últimas épocas foram passadas no Brasil, primeiro no Fluminense e depois no Fortaleza e Cruzeiro.Internacional A pelo Brasil em três ocasiões, o extremo tinha também o Légia de Varsóvia no seu encalce, mas a corrida pelos seus serviços foi ganha pelo clube português, que oferece assim um reforço com créditos firmados no futebol europeu ao técnico Armando Evangelista.