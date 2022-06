Arouca oficializa Jerome Opoku

¸



O defesa central Jerome Opoku é o mais recente reforço do FC Arouca!#Renascer #DePrimeira #AmorEPaixao pic.twitter.com/m96TU4w7Tq — FC Arouca (@OficialFCArouca) June 24, 2022

Tal comoadiantou esta manhã, Jerome Opoku é reforço do Arouca , oficializou o clube há momentos. O defesa inglês, de 23 anos, assinou um contrato válido por três temporadas.Natural de Londres, Opoku fez toda a sua formação ao serviço do Fulham, clube pelo qual assinou o seu primeiro contrato profissional. Sem nunca se afirmar na equipa principal, o central foi emprestado nas últimas três temporadas, passando pelos ingleses do Accrington Stanley e Plymouth Argyle, e pelo Vejle BK, da Dinamarca, em 2021/22.Esquerdino, o defesa, com quase dois metros de altura e que pode também atuar como lateral-esquerdo, é o quarto reforço do Arouca, depois de De Arruabarrena, Mújica e Sylla.