Arouca oficializa saída de Brunão

O Arouca confirmou, esta quinta-feira, a saída de Brunão, confirmando a notícia avançada por Record ao final do dia de ontem."Agradecemos todo o trabalho que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", escreveu o clube nas redes sociais.Preponderante no regresso do clube à 1° Liga, o central deixa o clube com 29 partidas disputadas, 27 dos quais em 2020/21, um golo apontado e uma assistência.Brunão vai agora assinar pelo Leixões, sendo que o Arouca retém metade do passe do jogador.