Arouca oficializa saída de Bukia

O Futebol Clube de Arouca comunica que acordou com o Al-Batin a cedência temporária do jogador Bukia



O avançado de 27 anos jogará, até ao final da temporada, no emblema que disputa a Primeira Divisão da Arábia Saudita#Renascer #DePrimeira #AmorEPaixao #LobosDeArouca pic.twitter.com/0YuflPzakh — FC Arouca (@OficialFCArouca) January 17, 2023

O Arouca anunciou, esta terça-feira, a saída de André Bukia para o Al-Batin, confirmando-se assim a notícia avançada por Record há alguns dias . O extremo, de 27 anos, segue para o emblema da Arábia Saudita por empréstimo, válido até ao final da temporada.Antes de rumar ao Médio Oriente, o jogador congolês renovou com a formação arouquense até 2025. De resto, esta é o segundo interregno com o clube ao qual está contratualmente ligado desde 2017/18, isto na medida em que, em 2019, Bukia tinha saído em moldes idênticos, mas para representar o Kaysar, do Cazaquistão.Na presente temporada, o camisola 7 somava três golos em 23 encontros.