Arouca realiza exames médicos a 29 de junho

O Arouca vai começar a preparação da próxima época no dia 29 de junho com a realização de exames médicos, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial do 15.º classificado da Liga Bwin.



Até ao momento, o emblema comunicou a saída de Pité -- que assinou pelo Mafra --, a renovação de Pedro Moreira, por dois anos, e a contratação do guarda-redes uruguaio Ignacio de Arruabarrena, o primeiro reforço para a temporada 2022/23.

O plantel de Armando Evangelista terminou no 15.º lugar do campeonato na última edição, depois de duas subidas de divisão consecutivas.