Um dia depois de ter oficializado a contratação de Weverson para o lado esquerdo da defesa, o Arouca confirmou esta terça-feira ter chegado a acordo com Kizza, lateral-esquerdo ugandês, para a rescisão do contrato que ligava as duas partes, confirmando o cenário adiantado porContratado no início da presente temporada, o internacional pelo Uganda, de 23 anos, não se conseguiu impor nas escolhas de Armando Evangelista, não tendo sequer somado qualquer minuto em partidas oficiais. Kizza tinha contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 5 milhões de euros.Assim sendo, Armando Evangelista fica com Mateus Quaresma e Weverson como opções para a lateral-esquerda.