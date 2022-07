Arouca revela datas dos jogos de preparação

O Arouca anunciou, esta terça-feira, o calendário dos jogos de preparação que vai realizar na presente pré-temporada, estando previstos sete duelos.Hoje - vs Sp. BragaSábado - vs Boavista20 de julho - vs Feirense23 de julho - vs Chaves27 de julho - vs Paris 1330 de julho - vs Sanjoanense30 de julho - vs LeixõesO primeiro duelo do Arouca esta marcada para esta terça-feira, pelas 18 horas, contra o Sp. Braga, em Fão. O jogo será aberto ao público.