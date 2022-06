Arouca segura Tiago Esgaio

Tiago Esgaio, defesa-direito que esteve no Arouca, na época transata, por empréstimo do Sp. Braga, vai ser cedido por mais uma época aos arouquenses.Capaz de cumprir todas as posições do eixo defensivo, o polivalente jogador, que na época passada participou em 20 jogos, será peça importante para dar mais opções aos comandados de Armando Evangelista.Formado no U. Leiria e Rio Ave, o jogador de 26 anos passou ainda por Caldas e Torreense antes de chegar à Primeira Liga, onde representou o Belenenses SAD e o Sp. Braga.T.G.