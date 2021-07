Arouca substitui jogo de preparação com o Tondela

O Arouca cancelou este sábado o jogo de preparação com o Tondela no dia 10 de julho, que vai ser substituído pela Académica, durante o estágio no Luso, Mealhada.

A 'turma' de Armando Evangelista vai ainda encontrar o Paços de Ferreira no dia 14 de julho e o Chaves no dia 17, ambos em local a definir, enquanto no dia 20 recebe a formação do Paris 13 Atlético, do quarto escalão francês.

Os arouquenses, que já se reforçaram com os médios Leandro Silva e Eugeni para o regresso à I Liga, voltaram aos treinos no relvado, na segunda-feira, com uma sessão de treinos bidiária e com o plantel incompleto, devido ao confinamento obrigatório de vários jogadores que regressaram a Portugal.