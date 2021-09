Arouca veste de rosa contra o Sporting no âmbito da prevenção do cancro da mama

O Arouca associou-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro e vai entrar em campo no próximo sábado, diante do Sporting, com um novo equipamento, cor de rosa, cor associada à luta contra o cancro da mama.





Além do novo traje, por cada bilhete de jogo vendido para a receção ao campeão nacional, 1 euro irá reverter a favor a Liga Portuguesa Contra o Cancro.