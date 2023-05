Arruabarrena defendeu três penáltis e foi o melhor guarda-redes da Liga em abril

Com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos, Arruabarrena foi eleito melhor guarda-redes da Liga Bwin no mês de abril, segundo a votação dos treinadores da competição.Ainda no período em questão, o guarda-redes uruguaio do Arouca defendeu três penáltis, sofreu apenas dois golos e somou ainda três folhas limpas.Arrubarrena recolheu 30,16 por cento das preferências dos votantes, superando a concorrência de Paulo Vítor, do Chaves, com 20,63 por cento, e de Diogo Costa, do FC Porto, com 14,29 por cento.