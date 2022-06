Arruabarrena despediu-se do Montevideo Wanderers

Ignacio de Arruabarrena, guardião de 25 anos que o Arouca foi contratar ao Uruguai, realizou a última partida ao serviço do Montevideo Wanderers no empate a uma bola disputado, ontem, em casa do Albion.

Momento de nostalgia para o clube sul-americano e para o jogador, dada a comunhão patenteada com os adeptos no final do encontro e que tanto o Montevideo Wanderers como Arruabarrena fizeram questão de partilhar nas redes sociais.

"Foram 134 jogos com a camisola ‘bohemia’ em cinco anos, mas chegou o momento de nos despedirmos do nosso anjo da baliza. Obrigado por defenderes as nossas cores. Desejamos o maior êxito no que se segue", escreveram os uruguaios numa publicação em que Arruabarrena respondeu com um "muitíssimo obrigado".