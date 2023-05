Arruabarrena: «Foi um grande ano a nível individual e coletivo»

Eleito o melhor guarda-redes da Liga Bwin no mês de abril, Arruabarrena, guardião do Arouca, recebeu esta terça-feira o respetivo troféu das mãos da Liga Portugal."Fico muito orgulhoso e muito feliz por ter sido distinguido. No entanto, este prémio faz parte de todo o grupo e dos resultados que temos alcançado", começou por dizer o uruguaio, aos meios da Liga, partilhando a distinção com os colegas de equipa.Peça importante na temporada do Arouca que culminou com o apuramento para as provas europeias, o guarda-redes mantém o foco para a partida que falta jogar. "Foi um grande ano a nível individual e coletivo, sobretudo com a qualificação para as competições europeias. Mas ainda falta um jogo e queremos terminar na melhor classificação possível", concluiu.Durante o mês de abril, Arruabarrena destacou-se ao defender penáltis em três jogos consecutivos, superando nesta eleição a concorrência de Paulo Vítor, do Chaves, e Diogo Costa, do FC Porto.