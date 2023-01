Arruabarrena: «O primeiro objetivo é a permanência. Depois podemos sonhar com as competições europeias»

Titular da baliza do Arouca no campeonato, o guardião Arruabarrena fez esta segunda-feira o lançamento do duelo com o Sporting, nas meia-finais da Final Four da Allianz Cup, sublinhando a ambição do clube na prova."Acho que [a presença na Final Four] é um prémio merecido porque fizemos uma boa Taça da Liga. Agora vamos aproveitar e desfrutar do jogo ao máximo. Sabemos que não somos os favoritos, mas temos as nossas armas e vamos usá-las", começou por dizer o uruguaio, antes de continuar: "Sabemos todos a visibilidade que a Final Four tem e também a visibilidade do Sporting, em Portugal e na Europa. Vai ser uma partida muito importante para nós e sonhamos em poder estar na final, o que seria histórico para uma equipa como o Arouca."Já em relação à prestação da equipa na temporada, o guarda-redes, de 26 anos, mantém os pés bem assentes no chão. "Primeiro, vamos tratar de alcançar o objetivo, que é assegurar a permanência. Depois, se isso correr bem, podemos lutar por ficarmos o mais alto possível na tabela e sonhar com uma a qualificação para as competições europeias, mas primeiro de tudo temos de ficar fora da zona de descida", frisou.A cumprir a primeira temporada na Europa, Arruabarrena estava preparado para um estilo de futebol diferente, mas ainda assim foi surpreendido. "Eu sabia do nível que havia aqui, com muitos bons jogadores, um futebol muito rápido, com jogadores muito técnicos. Foi isso que encontrei aqui e mesmo assim surpreendi-me com o nível do jogo", afirmou, reconhecendo que a adaptação está a correr bem. "Acho que estamos a fazer uma boa época e sinto-me confortável com a equipa. Os adeptos estão felizes como nós e isso nota-se nos jogos. Sentimo-nos sempre acompanhados e isso ajuda-nos, sem dúvida."O Arouca defronta o Sporting esta terça-feira, pelas 19h45, em Leiria.