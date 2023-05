Arruabarrena soube do interesse do Peñarol: «Não avançou porque tinham de pagar a cláusula»

Arruabarrena deu nas vistas ao serviço do Arouca na presente temporada e, neste sentido, captou atenções de vários lados, incluindo do seu país, o Uruguai. Em declarações à Rádio Uruguay, o guardião assume que soube dos contactos do Peñarol, mas que essa hipótese não avançou por causa da cláusula de rescisão."Sei que houve contatos do Peñarol, mas estava focado no campeonato. Pelo que me disseram, não houve progressos porque teriam que pagar minha cláusula [três milhões de euros]. Não depende de mim. Tenho mais 1 ano de contrato com o Arouca", apontou o guardião.