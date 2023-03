Arruabarrena: «Tinha opções financeiramente melhores mas vim para Portugal para chegar à seleção»

Apesar de ter perdido momentaneamente a titularidade numa fase precoce da época, Arruabarrena agarrou de forma definitiva a baliza do Arouca e tem acumulado várias 'folhas limpas' nas últimas jornadas. As boas exibições justificam a mudança para Portugal, como revelou em entrevista ao 'Mundo Deportivo', voltando a reiterar o desejo de chegar à seleção do Uruguai."É o meu sonho. O meu maior desejo é ter essa oportunidade. Tenho-o como objetivo", referiu o guardião, de 26 anos, antes de revelar: "Quando saí do Montevideo Wanderers, tinha opções financeiramente melhores, mas decidi dar o salto para Portugal para me tornar melhor jogador e poder estar numa convocatória do Uruguai. Quando surgiu a oportunidade nem sequer duvidei. Vi que podia crescer muitíssimo. Estou cómodo aqui, mas tenho ambição de dar um salto maior e, claro está, chegar à seleção."Na verdade, o uruguaio admite que representar o seu país foi a principal motivação para jogar futebol e não o dinheiro ou a fama. "É mesmo isso. Desde que tinha 4 ou 5 anos que dizia que queria ser o guarda-redes da seleção e os passos que tenho dado na minha carreira baseiam-se exclusivamente em fazer isso acontecer."Já sobre o seu principal ponto forte, Arruabarrena destaca o lado mental do jogo. "Penso que é a minha mentalidade. Sinto-me sempre forte mentalmente e isso permite-me estar confiante. Mantenho o foco quer tenha um erro ou uma defesa importante," atirou.Mantendo o discurso coletivo de que o objetivo do Arouca passa por assegurar, em primeiro lugar, a permanência, o guardião admite que os resultados poderão vir a permitir ambicionar algo mais. Já desafiado a escolher um colega de equipa no Arouca para recomendar a um diretor desportivo, Arruabarrena espalhou elogios por vários companheiros."Existem vários com bom nível. O Basso, que é muito bom, o Mujica, que está a fazer golos e jogou em Espanha, é um muito bom avançado. O Alan Ruiz, mais conhecido, o Sylla surpreendeu-me muito... Nem sequer consigo falar com ele, mas é um craque", atirou.