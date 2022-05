Arruabarrena vem cheio de confiança: «Objetivo é lutar por um posto nas provas europeias»

Depois do anúncio do próprio Arouca, Ignacio de Arruabarrena já falou como reforço. O guarda-redes uruguaio não saiu do banco de suplentes no nulo do Montevideo Wanderers, frente ao Barcelona de Guayaquil, num jogo para a Copa Sudeamericana, confessando no final que vai mudar de ares no final de junho, altura em que termina o seu vínculo ao clube uruguaio.Em entrevista à Radio Sport uruguaia, Arruabarrena confessou que os arouquenses já o tinham debaixo de olho desde fevereiro."É verdade que quando terminar o meu contrato aqui vou juntar-me logo ao Arouca, que falaram comigo e disseram que já estavam a seguir-me desde fevereiro. Eles falaram com o meu pai, que é o meu representante e ficou tudo definido", registou o guarda-redes de 25 anos, divulgando até de forma muito surpreendente que "o objetivo do Arouca", depois de confirmar a permanência na 1.ª Liga é "lutar por lugares mais acima, estar na metade da tabela e disputar um posto nas provas europeias, ou seja chegar pelo menos ao sexto lugar"."Evidentemente que há uma grande diferença económica, mas o que mais me motiva é estar num campeonato de primeira divisão na Europa. Sinceramente não sei quais são os guarda-redes que vão ficar no clube, mas disseram-me que a ideia era lutar pelo posto de titular", juntou ainda Ignacio de Arruabarrena, que é profissional no Montevideo Wanderers desde 2015.O guarda-redes disse ainda quando estará pronto a viajar: "Já falei com o Wanderers e acertamos um acordo em que posso ir para Portugal um pouco antes do fim do meu contrato aqui. Todavia, ainda sou jogador do clube e resta-me mais um mês para me preparar para a despedida, mas estou muito agradecido por tudo o que fiz neste clube, embora com grande expectativa em relação ao que está para chegar na minha carreira"."Disseram-me que facilitavam a minha saída antes da finalização do meu contrato, mas que gostariam que não fosse para uma equipa uruguaia, não me disseram que equipa em particular. Entendo isso, pois uma coisa é ir jogar para fora do país e outra é ir para uma equipa que está competindo com o Wanderers. Do Peñarol nunca houve nada de concreto", garantiu também Arruabarrena em jeito de conclusão.