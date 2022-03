Arsénio chegou aos 50 jogos pelo Arouca: «Muito feliz por atingir esta marca»

O extremo Arsénio fez, no jogo de sábado frente ao Sporting, o 50.º encontro com a camisola do Arouca, marca que o clube fez questão de assinalar nas redes sociais."Agradeço a oportunidade que me tem sido dada desde temporada passada e fico muito feliz por ter atingido esta marca, com sucesso coletivo e individual. O objetivo, agora, passa por continuar a dar o máximo dentro de campo para que a meta a que nos propusemos possa ser atingida o mais rapidamente possível", afirmou o jogador de 32 anos aos meios da formação arouquense.Depois de uma temporada na Arábia Saudita, o Arouca foi o clube que abriu a porta para o regresso do extremo ao futebol português, em dezembro de 2020, onde rapidamente se afirmou como titular indiscutível. Na época passada participou em 23 jogos, sendo que apenas dois deles foram na condição de suplente. Já esta temporada, Arsénio leva 27 jogos, tendo sido titular em 23 deles.Ao longo dos 50 jogos pelo Arouca, o terceiro clube que o jogador mais representou ao longo da carreira, apenas atrás de Moreirense (121 jogos) e Belenenses (60 jogos), o extremo apontou oito golos e somou nove assistências.Arsénio perdeu o lugar no onze nas últimas jornadas para o brasileiro Antony, mas poderá vir a recuperar o estatuto de titular na próxima partida.