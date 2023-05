Ao fim de três temporadas, Arsénio vai deixar o Arouca e rumar à U. Leiria, confirmou Record esta quarta-feira.O extremo, de 33 anos, termina contrato com os lobos ibéricos e vai comprometer-se por duas temporadas com a equipa da cidade do Lis.Será um trunfo para o recém-promovido à 2.ª Liga, uma vez que Arsénio já tem duas subidas ao principal escalão no currículo, uma pelo Moreirense e outra pelo Arouca.Formando no FC Porto, o extremo também já representou Padroense, Marítimo, Ribeirão, Belenenses e, no estrangeiro, defendeu as cores de Litex Lovech e CSKA Sofia (Bulgária) e Al-Fayah (Arábia Saudita).