Até fogo de artifício houve

De forma natural, os momentos que se seguiram ao apito final do árbitro Gustavo Correia foram de festa rija para os arouquenses.

Assim sendo, já depois de os jogadores terem festejado em conjunto com o staff técnico e de terem invadido a ‘flash’ de Arruabarrena, foi lançado fogo de artifício nas imediações do Estádio Municipal de Arouca. A festa no relvado só ficou concluída após a emblemática música ‘We Are The Champions’ ter passado no sistema de som do recinto.

Os adeptos mais fervorosos fizeram questão de esperar que os jogadores acabassem de tomar banho para os parabenizar e para recolherem autógrafos e fotografias. O capitão João Basso, uma dos que está há mais tempo no plantel, foi um dos mais solicitados.