Atitude provocatória vale um jogo de suspensão a Galovic

Galovic, defesa croata do Arouca, foi punido com um jogo de suspensão e multado em 612 euros, por se ter dirigido de forma incorreta aos adeptos do Vizela, no jogo realizado no sábado, a contar para a 12.ª jornada da Liga Bwin.De acordo com o mapa de castigos divulgado, esta tarde, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador do Arouca "reagiu aos comentários dos adeptos do Vizela que estavam sentados na Bancada Poente (imediatamente por cima do banco de suplentes da equipa visitante), dirigindo-lhes algumas palavras e expressões (que não foram percetíveis) e ao mesmo tempo que gesticulava abrindo os dois braços".Para além disso, de acordo com o mesmo documento, e referindo-se novamente ao defesa croata, "voltando-se para o seu lado esquerdo e levando as mãos aos genitais na direção dos adeptos, Galovic continuou a reagir aos insultos que provinham dos adeptos da Bancada Poente, dirigindo para a sua esquerda palavras que não eram perceptíveis, e ao mesmo tempo executou um gesto comummente designado de pirete".Relativamente aos incidentes verificados entre elementos dos dois bancos de suplentes, durante a primeira parte do jogo Vizela-Arouca, refira-se que Filipe Freitas, preparador-físico do Arouca, foi punido com um jogo de suspensão e uma multa de 918 euros, por ter empurrado um jogador da equipa adversária.Pelo mesmo motivo, Pedro Nogueira, fisioterapeuta do Vizela, foi multado em 368 euros.