Autocarro do Arouca em homenagem ao lobo ibérico

O Arouca apresentou o novo autocarro e há uma imagem que salta logo à vista: a presença de um lobo na lateral da viatura. Uma escolha que se justifica com uma homenagem ao lobo ibérico, uma espécie em vias de extinção que pode ser encontrada na Serra da Freita, em Arouca.No entanto, o simbolismo da opção não se esgota na pintura do autocarro, uma vez que marca também o início de uma nova era na história do clube, que pretende adotar a alcunha de 'Os Lobos de Arouca'.