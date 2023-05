Basso e a ida do Arouca à Europa: «Quem diria, quando cheguei para o Campeonato de Portugal...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o triunfo frente ao Chaves, o Arouca assegurou a presença na Liga Conferência em 2023/24, num cenário que, de forma natural, deixou todo o plantel bastante satisfeito. João Basso, capitão dos arouquenses, fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais na qual expressou toda a sua alegria."What a jouney [Que viagem]... Quem diria há quatro épocas, quando cheguei aqui no Campeonato de Portugal, que hoje nos estaríamos a qualificar para as competições europeias? Extremamente feliz por essa nossa caminhada vitoriosa, nada vence o trabalho. Orgulhoso de todos, estamos na Europa", escreveu o jogador brasileiro.Na presente temporada, João Basso soma três golos em 40 partidas.