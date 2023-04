Basso eleito melhor defesa do mês de março da Liga

Capitão e voz de comando da linha defensiva arouquense



João Basso é o Defesa do Mês na #LigaPortugalbwin Se pudesses votar, terias escolhido igual aos treinadores?#LigaPortugal #criatalento #nãopára @OficialFCArouca pic.twitter.com/CY2G0N1dgs — Liga Portugal (@ligaportugal) April 18, 2023

João Basso, futebolista do Arouca, foi distinguido com o prémio de Defesa do Mês da Liga com 18,8% dos votos feitos pelos treinadores principais da competição. Atrás do defesa brasileiro ficaram Grimaldo, lateral do Benfica com (13,68%) e o central do Gil Vicente, Tomás Araújo com (11,97%).Basso foi titular nos três jogos dos arouquenses do mês de março.