Basso: «Vencer assim com um golo nos momentos finais tem um sabor diferente»

Basso analisou o triunfo do Arouca em casa do Famalicão (0-1) em jogo da 26ª jornada da Liga Bwin. O defesa brasileiro explicou que ganhar é sempre bom."Vencer é bom em qualquer momento, mas assim com um golo nos momentos finais tem um sabor diferente. Contudo, tem o mesmo valor, valeu três pontos. O objetivo para hoje foi conseguido e chegámos aos 41 pontos. Saímos muito felizes", frisou em declarações à Sport TV."Nós não somos candidatos pelas palavras, mas sim pelas exibições. Não vou ser hipócrita e dizer que está distante, porque sabemos da nossa qualidade, do nosso potencial e do que temos feito. Só no final se fazem as contas, o campeonato decide-se jornada a jornada e temos de em cada uma conseguir o máximo possível e isso passa por conquistar os três pontos. No próximo jogo, vamos manter os pés no chão e vamos lutar novamente pela vitória", acrescentou sobre as hipóteses de chegar a um lugar europeu no fim da prova."Sou muito feliz aqui. Os objetivos que foram traçados, em termos coletivos e individuais, foram atingidos. Fico feliz por fazer parte da reconstrução e crescimento do clube. O trabalha não falha, às vezes podemos cambalear um pouco, mas quem trabalha vai alcançar os objetivos e nós vamos atingir os nossos."