Ainda fora das opções na visita ao Dragão para a Taça de Portugal, o reforço Benji Michel já está inscrito e poderá fazer a estreia com a camisola do Arouca no domingo, na deslocação ao reduto do Chaves.Em sentido inverso, André Bukia já seguiu viagem para a Arábia Saudita para finalizar a mudança, por empréstimo até ao final desta época, para o Al Batin.