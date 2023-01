Benji Michel oficializado no Arouca: «Quero agradecer a confiança com boas exibições»

Confirmando as informações avançados por Record, o Arouca oficializou esta sexta-feira a contratação do extremo Benji Michel, que assinou um contrato válido por duas épocas e meias com o clube da Serra da Freita.





Nas primeiras declarações como jogador do clube, o norte-americano, de 25 anos, admitiu a vontade de jogar na Europa. "Tinha o desejo de experimentar o futebol europeu e o Arouca abriu-me as portas para seguir esse caminho. Quero agradecer essa confiança com trabalho e boas exibições", referiu o atacante, deixando elogios à sua nova formação.

"Sei o percurso que a equipa tem feito esta temporada e quero ser mais um a ajudar a atingir os objetivos. Sou alguém que dá sempre tudo pela equipa, que gosta de aprender para melhorar e aqui não será diferente. A equipa joga um futebol muito positivo, tem jovens com muito talento e isso cativa-me", afirmou, classificando Arouca como "uma vila acolhedora e tranquila": "Sei que me darei bem por aqui."



Armando Evangelista recebe assim um importante reforço para as alas do ataque, depois de ter perdido Vitinho, que se lesionou com gravidade no joelho direito, em outubro, tendo mesmo sido operado.