Benji Michel operado a lesão grave no tendão de aquiles

Benji Michel, apurou Record, vai ser operado esta segunda-feira, no Porto, a uma lesão grave no tendão de Aquiles, que o obrigará a uma paragem longa, até nove meses.Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o avançado norte-americano, que reforçou o Arouca na última janela de transferências, lesionou-se sozinho, em treino.O Arouca, recorde-se, joga esta noite no terreno do Estoril e está a um ponto de assegurar um lugar nas competições europeias da próxima temporada, através da Liga Conferência da UEFA.